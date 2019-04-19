تركيا: اعتقال شخصين بشبهة التجسس لصالح المخابرات الإماراتية

دبي - بواسطة محمد فارس في سابقة فريدة أعلن مسؤول تركي رفيع المستوى أنه تم القبض على شخصين يشتبه بصلتهما وتجسسهما على مواطنين وسياح عرب في تركيا لصالح المخابرات الإماراتية، حسب المصدر التركي. © picture-alliance/AP Photo/B. Ozbilici Provided by Deutsche Welle

قال مسؤول تركي كبير اليوم الجمعة (19 نيسان/ أبريل 2019) إن تركيا ألقت القبض على اثنين من عناصر المخابرات في اسطنبول يوم الاثنين وإنهما اعترفا بالتجسس على رعايا عرب لحساب دولة الإمارات. وأضاف المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه، أن بلاده تحقق فيما إذا كان قدوم أحد المقبوض عليهما إلى تركيا له صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في اسطنبول العام الماضي.

ولم يتم تأكيد الخبر من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة.

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يشار إلى أن العلاقات التركية مع دولة الإمارات فاترة منذ أن قطعت الإمارات مع السعودية ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر على خلفية محاربة جماعة الإخوان المسلمين التي يشكل حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الحاكم فرعا لها.

هذا ولم تكشف المصادر التركية أي تفاصيل عن هوية المعتقلين أو عن ظروف اعتقالهما في اسطنبول.

ح.ع.ح/ع.خ(رويترز)