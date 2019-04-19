المعارضة السودانية ستعلن أسماء مرشحين لقيادة مدنية خلال اعتصام يوم الأحد

وأضاف القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن أغلب أعضاء المجلس المقترح سيكونون من المدنيين مع بعض المشاركة من الجيش، بحسب "رويترز".

وتسلم مجلس عسكري الحكم في السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان وسط مظاهرات حاشدة في البلاد. ويضغط المتظاهرون لتسليم السلطة سريعا للمدنيين.