سفارة الرياض في واشنطن تدعو معارضة سعودية لزيارتها... والأخيرة ترد: لن أدخلها (فيديو)

ذكر المتحدث باسم السفارة، فهد الناظر، على حسابه بموقع "تويتر" أن السفارة تلاحظ جولة الشريف وترحب بفرصة لقائها مع الأميرة ريما عقب توليها منصبها الجديد.

من جانبها، علقت الشريف، على دعوة السفارة، في فيديو نُشرته مؤسسة حقوق الإنسان عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "أنا سعيدة بمقابلتها، وهي علامة جيدة، مطالبي بسيطة وهي إخلاء سبيل غير مشروط لناشطات حقوق الإنسان المعتقلات، وجميع معتقلي الرأي، ورفع المنع من السفر على عائلاتهم".

وأضافت: "وآخر مطلب لي هو أن تكون المقابلة في الخارج".

تأتي هذه الدعوة وسط حملة أطلقتها الناشطة الشريف في أبريل/ نيسان الجاري لتوعية الأمريكيين بوضع حقوق الإنسان في السعودية، وذلك عبر قيادة سيارة من سان فرانسيسكو غربي الولايات المتحدة إلى العاصمة واشنطن شرقها للتظاهر أمام سفارة المملكة بالتزامن مع عيد ميلادها الأربعين.

يذكر أن النائب العام السعودي، ​أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.