وفاة شاب جزائري متأثرا بإصابته في الاحتجاجات

وسقط رمزي يطو، خلال مناوشات برفقة زملائه الذين أصيبوا أيضا بجروح، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لعلاجه.

© REUTERS / RAMZI BOUDINA

ومكث رمزي يطو في المستشفى لمدة أسبوع بمصلحة الإنعاش بمستشفى مصطفى باشا في الجزائر العاصمة.

وحسب شهود عيان تحدثوا لقناة "النهار" الجزائرية فالضحية الذي يقطن بحي بعزيز التابع لبلدية بوقرة شرق البليدة، "تعرض إلى الضرب خلال مسيرة جمعة 12 أبريل، مما أدى إلى سقوطه خلال مناوشات، برفقة زملائه الذين أصيبوا بجروح".

أما الرواية الثانية تتحدث عن أن الشاب "توجه إلى العاصمة للمشاركة في الجمعة الثامنة من الحراك، وأنه سقط من فوق شبه شاحنة صينية الصنع على رأسه".

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فيما تحدث البعض عن "تعرضه لضرب بالعصي من طرف بلطجية خلال مسيرة 12 أبريل الماضية".

وفتح تحقيق في الحادث لمعرفة السبب الحقيقي لوفاة الشاب.

ولا يزال الجزائريون يواصلون احتجاجاتهم مطالبين بإحداث القطيعة مع النظام القديم واستبعاد بعض المسؤولين، مع تركيزهم على "الباءات الأربعة" والتي يقصد بها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، والوزير الأول نور الدين بدوي، وكذا رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب.