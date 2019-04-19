مقتل واعتقال 24 إرهابيا بعمليتين منفصلتين شمالي وغربي العراق

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بغداد — سبوتنيك. وقالت الخلية في بيان "خلال عملية أمنية نوعية، تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب من قتل 12 إرهابيا بينهم 4 قيادات وتدمير مستودعات داخلها أسلحة وأعتدة ومعدات مختلفة في أحد الوديان بالحويجة في محافظة كركوك"، لافتة إلى أن "هذه المجموعة الإجرامية هي التي أقدمت على تفجير عبوة ناسفة استهدفت قطعاتنا في القضاء خلال اليومين الماضين".

وأضافت "كما نفذت قوة أخرى من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب عملية غربي قضاء الرطبة في محافظة الأنبار، أسفرت عن إلقاء القبض على 12 إرهابيا".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في كانون الأول/ ديسمبر2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

ويكرر تنظيم "داعش" بين فترة وأخرى استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها خلال عمليات التحرير، إلا أن القوات الأمنية تحبط غالبية تلك العمليات وتوقع خسائر بين عناصر التنظيم.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.