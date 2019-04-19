وزير الداخلية الفرنسي يعرب عن قلقه من تظاهرات السبت المرتقبة

باريس / يوسف أوزجان / الخليج 365
أعرب وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، عن قلقه من حوادث عنف متوقعة قد يتسبب بها متظاهرو "السترات الصفراء" السبت، في عموم البلاد.
وقال "كاستانير" في تصريح صحفي، الجمعة، إن الوزارة جهزت 60 ألف شرطي للانتشار في أماكن التظاهرات، وتأتي في المقدمة العاصمة باريس، ومدن "تولوز"، و"مونبيلييه" و"بوردو".
وأضاف أنه يشعر بالقلق من تواصل تنظيم التظاهرات، لتسببها بأعمال عنف كبيرة.
وسبق أن أعلنت شرطة باريس، الخميس، أنها لن تسمح لـ "السترات الصفراء" بالتظاهر السبت في شارع الشانزليزيه ومحيطه، بسبب الأضرار التي لحقت بكاتدرائية نوتردام وسط باريس.
واشتعلت النيران بالكاتدرائية التاريخية، الاثنين، واستمرت نحو 15 ساعة، قبل أن ينجح جهاز الإطفاء في إخمادها، ما تسببت في انهيار سقفها، ومنارتها البالغ ارتفاعها 93 مترا، بحسب إعلام محلي.
كما أن السلطات الفرنسية لم تسمح للمحتجين بتنظيم تظاهرات في شارع الشانزليزيه ومحيطه، خلال الأسابيع الماضية.
وبدأت احتجاجات "السترات الصفراء" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رفضًا للزيادة الضريبية على الوقود، لكنها توسعت إلى رفض أوسع لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية، التي يقول المحتجون إنها تفضل الشركات والأثرياء على العمال العاديين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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