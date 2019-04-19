محكمة تركية تأمر بحبس مشتبهين اثنين بالتجسس لصالح الإمارات

إسطنبول/ مصطفى خطيب أوغلو، محمد أنس جان/ الخليج 365
أمرت محكمة الصلح الجزائية المناوبة في إسطنبول، الجمعة، بحبس موقوفين اثنين بتهمة التجسس لصالح الإمارات.
وذكرت مصادر قضائية للأناضول، أن المحكمة أمرت بحبس الموقوفين (على ذمة التحقيق) بتهمتي "التجسس السياسي والعسكري"، و"التجسس الدولي".
وفي وقت سابق من الجمعة، أحالت النيابة العامة في إسطنبول، الموقوفين إلى المحكمة وطالبت بحبسهما.
وكان الأمن التركي، قد أوقف في وقت سابق رجلي استخبارات بإسطنبول، يشتبه في تجسسهما لصالح دولة الإمارات، في إطار تحقيق نيابي.
وأوضحت مصادر أمنية للأناضول، أن السلطات المعنية تحقق في ما إذا كان للرجلين علاقة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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