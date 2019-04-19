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إثر انهيار كنيسة.. مصرع 13 شخصًا في #جنوب_أفريقيا

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

لقي 13 شخصًا مصرعهم في مقاطعة كوازولو ناتال في جنوب شرقي جنوب أفريقيا إثر انهيار جدار داخل كنيسة في وقت متأخر أمس بعد أمطار غزيرة ورياح عاتية استمرت أيامًا.

 

وقال المتحدث باسم وكالات الطوارئ الطبية في المقاطعة روبرت ماكنزي اليوم إن 29 شخصًا على الأقل أصيبوا بجروح تتراوح بين الخطرة والطفيفة نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

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