الرياض.. نقل 23٪؜ من المعلمين والمعلمات في #حركة_النقل_الداخلي

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإداريين والإداريات للعام الدراسي 1440/1439هـ Advertisements وأوضحت الوزارة أن الاستعلام عن حركةالنقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية عن طريق برنامج نور عبر الرابط https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx ، كما سيكون الاستعلام عن الإداريين والإداريات عن طريق بوابة الرياض التعليمية عبر الرابط ‪https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/Pages/default.aspx ‏وذكرت الإدارة أن النسبة العامة لنقل شاغلي الوظائف التعليميه بلغت 23٪ ‏فيما بلغت النسبة العامة لشاغلي الوظائف الإدارية المنقولين 18٪.

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