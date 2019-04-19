أمير عسير يختتم جولاته بمحافظات غرب عسير في رجال ألمع

الخليج - سلمى القحطاني

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزیز أمیر منطقة عسیر أن راحة المواطن من أولى الاهتمامات التي یحرص على تحقیقھا قائد التنمية خادم الحرمين الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وإنفاذًا لتوجيهاتهم فقد بدأ الأمير تركي بن طلال جولاته التفقدية على محافظات غرب المنطقة مطلع الأسبوع بدايةً بمحافظة المجاردة ثم بارق والبرك ومحايل عسير, واختتم زياراته بمحافظة رجال ألمع بمعدل 10 ساعات يومياً؛ وذلك من أجل الالتقاء بالمواطنين والاستماع عن قرب إلى تطلعاتهم وما يطمحون إلى توفيره من كافة الخدمات والتعرف على احتياجاتهم.

والتقى سموه بمحافظ رجال ألمع ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس البلدي والمحلي بمسرح إدارة التعليم؛ وبحث سموه المشاريع التعليمية حيث تم افتتاح 3 مشاريع في قطاع الحريضة والحبيل خلال العام المالي 2018؛ فيما يتم متابعة ستة مشاريع تعليمية في قطاع الحبيل ورجال ألمع في طور الإنشاء ومشروع تعليمي في قطاع رجال ألمع في مراحل الاستلام؛ ومشروع كلية العلوم والآداب للبنات بمحافظة رجال ألمع ويتكون من (مبنى للقاعات ومبنى للمعامل ومبنى الخدمات المساندة والمبنى الإداري ومبنى الاستديوهات وحضانة وروضة ووحدة صحية) ونسبة الانجاز تقريبًا 80٪.

وأوضح الأمير تركي بن طلال أن العمل جار في المراحل النهائية لمشروع إنشاء مستشفى رجال ألمع العام بسعة 200 سرير ووصلت نسبة الإنجاز لما يقارب 85٪ ومن المتوقع تشغيله في النصف الثاني من العام القادم والذي سيسهم وبشكل كبير في تحسين الخدمات الصحية بالمحافظة وتقليل إحالة المرضى للمستشفيات المرجعية؛ وقد وجه أمير منطقة عسير بتشكيل لجنة عاجلة من الجهات ذات العلاقة لمتابعة إيصال الخدمات للمستشفى ومنها الطريق الرابط بين المستشفى وفرع الجامعة مرورًا بالطريق العام لتفادي تأخر تشغيل المستشفى على أن تنتهي تلك الأعمال بنهاية شهر أبريل القادم.

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هذا واطلع سموه على مشاريع بلدية رجال ألمع بتحسين المشهد الحضري ضمن مبادارات أمانة عسير ويشمل مشروع تطوير وتأهيل وادي خريص (قرية رُجال) والأسواق اليومية ومشروع تطوير الحدائق ومشروع إنشاء المركز الشبابي ويتضمن أنشطة (ثقافية, رياضية, اجتماعية, ترفيهية) وقد وجه باستقطاب الشباب والشابات وإشراكهم في العمل على مبادرات تحسين المشهد الحضري .

وفي قطاع الاتصالات أوضح سموه أن الخطة المستقبلية للمحافظة تتمثل في خدمة النطاق العريض وخدمة الجيل الرابع حيث ستشمل 50 قرية وتصل إلى 11 ألف منزل؛ وستبدأ التغطية التدريجية بعد ثلاثة أشهر من الآن؛ وستكتمل التغطية الشاملة في الربع الثالث من العام 2020 ويستفيد منها أكثر من 60 ألف ساكن؛ وتم خلال الزيارة الاجتماع باللجنة الأمنية ورجال وسيدات الأعمال ورواد ورائدات الأعمال؛ وناقش سموه عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واطلع على أبرز مقترحاتهم والتي من شأنها دفع عجلة التنمية في المحافظة وتطويرها .

إلى ذلك استقبل الأمير تركي بن طلال المشايخ والنواب والأعيان وجمع من المواطنين بمقر المحافظة مؤكدين أن السمة البارزة في هذا البلد المعطاء التكاتف والتلاحم بين القيادة والشعب.