انت الان تتابع قوات الاحتلال تهدم منزل عائلة فلسطينية في الخليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزل عائلة فلسطينية في ضاحية الجامعة بالخليل جنوب الضفة الغربية بزعم أن أحد أفرادها، الشاب عرفات ارفاعية قتل مستوطنة بالقدس قبل شهرين. وأفاد شهود عيان بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بناية من خمسة طوابق، بعد محاصرتها، وأخلتها من السكان، وهدمت شقتين من البناية تعودان لعائلة ارفاعية. كانت قوات الاحتلال سلمت عائلة ارفاعية، قرارا بهدم شقتين في بناية مكونة من 5 طوابق، إحداها تعود للعائلة في الطابق الرابع، والأخرى في الطابق الثاني للأسير عرفات، عقب دهمه وتصويره.

يأتي ذلك بعد أن ردت المحكمة العليا الاسرائيلية - منذ أسبوع - التماسا تقدمت به عائلة ارفاعية ضد قرار هدم منزلهم، وسمحت لجيش الاحتلال بهدم المنزل.واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وعدد من الشبان الذين تجمعوا في المكان، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان.وفي سياق