اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي يدخل السودان مرحلة جديدة في الأزمة السياسية المستمرة منذ إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي، ومطالبة المعارضة بنقل السلطة إلى إدارة مدنية. تجمع المهنيين سيعلن يوم الأحد، في مؤتمر صحفي، الأسماء المختارة لقيادة مجلس رئاسي مدني يتولى المهام السيادية بالدولة خلال المرحلة الانتقالية. المؤتمر سيشهد استعراض تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى، التي سيتوالى إعلان أسماء عضويتها تباعًا. Advertisements التجمع قال إن هذه الخطوة تتم بناءً على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير المنظمة للاحتجاجات، التي أعلنت عن 3 مستويات للسلطة المدنية الانتقالية. شاهد التفاصيل:

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كانت هذه تفاصيل خبر مجلس رئاسي مدني.. المعارضة السودانية ترسم خريطة جديدة للمرحلة الانتقالية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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