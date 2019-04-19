دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج تحدث سماعتها Galaxy Buds لدعم المساعد بكسبي

أرسلت شركة سامسونج تحديثًا لسماعتها اللاسلكية Galaxy Buds التي أطلقتها مؤخرًا لتبدأ دعم المساعد الصوتي بكسبي. وذلك في محاولة من الشركة لرفع نسبة استخدام مساعدها الصوتي وكذلك توفير تجربة جيدة للمستخدمين للتحكم صوتيًا بالمحتوى المسموع والرد على المكالمات وغيرها من الأوامر.

وبفضل دعم الأوامر الصوتية من المساعد بكسبي، فإن سامسونج أرسلت تحديثًا يساعد في التحكم بتشغيل وإيقاف وكذلك تغيير المحتوى المسموع دون الحاجة لضغط أي زر من خلال الأوامر الصوتية.

كما يمكن للمستخدمين الآن استخدام الأوامر الصوتية لمعرفة مستوى البطارية، إيقاف أو تشغيل لوحة اللمس في السماعات، أو حتى اختيار معادل صوت مختلف بكل سهولة. ويمكن للمستخدمين أيضًا تفعيل صوت المحيط أو عزله من خلال الضغط على اللوحة اللمسية على شقي السماعة في آن واحد.

مزايا عديدة أضافتها سامسونج على سماعتها لتحسين تجربة المستخدم على هواتف جالاكسي أو أندرويد بشكل عام، لكن تبقى المشكلة حول اقتصار دعم الأوامر الصوتية للغة الإنجليزية والكورية.

التدوينة سامسونج تحدث سماعتها Galaxy Buds لدعم المساعد بكسبي ظهرت أولاً على عالم التقنية.