إصابة 35 فلسطينيا بالرصاص جراء قمع قوات الاحتلال مسيرات سلمية بغزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 35 مواطنا فلسطينيا بجروح، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الجمعة، من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى المواطنين المشاركين فى مسيرات سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفيات القطاع، بإصابة 35 مواطنا بالرصاص الحي، بينهم خمسة مسعفين وأربعة صحفيين، إضافة لإصابة طفل بقنبلة غاز في رأسه وحالته وصفت بالخطيرة، إثر مهاجمة قوات الاحتلال المشاركين في مسيرة سلمية شرق مخيم البريج.

وكشفت المصادر أيضاً عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال على المشاركين في مسيرة جماهيرية قرب موقع "ملكة" العسكري الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وهاجمت قوات الاحتلال المواطنين المشاركين في المسيرات السلمية شرق بلدة جباليا شمال القطاع وشرق مدينتي خان يونس ورفح جنوبه، بالرصاص الحي وبقنابل الغاز المسيل للدموع؛ ما أوقع إصابات بالاختناق، إضافة لتضرر مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

يشار إلى أن مدفعية الاحتلال وطائرة إسرائيلية دون طيار أطلقت عصر اليوم، ست قذائف وصاروخا على عدة مواقع شرق مدينة غزة، وشرق مخيم البريج وسط القطاع؛ مما تسبب بأضرار مادية فيها.

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