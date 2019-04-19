بعد "اقتلاع البشير"... كيف تغير الجنيه السوداني أمام الدولار

قالت صحيفة "الصيحة" السودانية، إن سعر الدولار في السوق السوداء اقترب من سعره في البنك المركزي السوداني.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah

وسجل الجنيه السوداني، ارتفاعا أمام الدولار الأمريكي في تداولات الأسواق الموازية أمس، مقتربا من السعر الرسمي الذي يحدده بنك السودان المركزي.

وقال متعاملون للصحيفة إن "سوق سعر صرف الجنيه تشهد ارتفاعا غير مسبوق خلال اليومين الماضيين. وأوضحوا أن أسعار بيع الدولار في تداولات الأسواق السوداء انخفضت إلى (50) جنيها عبر النقد و(71) جنيها عبر الإجراءات المصرفية. وأضافوا أن أسعار الشراء تراوحت ما بين (55 — 63) جنيها عبر النقد، فيما وصل سعر الشراء عبر الإجراءات المصرفية إلى (74) جنيها".

وأضاف المتعاملون أن هناك "خسائر فادحة يتكبدها تجار العملة خلال هذه الأيام لاسيما أولئك الذين اشتروا الدولار بمبالغ مرتفعة وصلت إلى (90) جنيها. وبرروا التراجع بانخفاض الطلب على الدولار وسط معروض متوفر للحصول على السيولة بالعملة المحلية".

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ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.

حتى أن شركات سودانية بدأت تغيير تعاملاتها من الجنيه السوداني إلى الدولار الأمريكي.

وقامت شركات الطيران تحديدا بتغيير أسعار التذاكر فيها إلى الدولار الأمريكي، ما اعتبرته سلطة الطيران المدني في السودان "يضر كثيرا بالمواطن"، حسب وكالة الأنباء السوادنية.