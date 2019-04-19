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القاهرة — سبوتنيك. ورفع المشاركون في المسيرة صور الصماد، ورددوا الشعارات المنددة بالتحالف العربي.
© Sputnik . IBRAHIM MATRAZ
وأضاف بأن "اليمن لن يتخلى عن ملاحقة كل من شارك في عملية الاغتيال قانونيا، بما في ذلك والولايات المتحدة الأمريكية".
وتعهد "بالمضي على نهج الصماد في بناء الدولة الحديثة وتحقيق مبدأ الشراكة بين كافة الأطراف السياسية الذي أرساه في حياته".
وأدان هشول انعقاد ما وصفه بـ"مجلس النواب الزائف" في مدينة سيئون، معتبرا إياه "محاولة يائسة لشرعنة العدوان الأمريكي واحتلال أراضي واسعة من الجمهورية اليمنية ونهب ثرواتها"، متهما المشاركين في الانعقاد "بارتكاب الخيانة العظمى".
من جهته، قال عضو المجلس السياسي الأعلى، سلطان السامعي، إن "الرئيس الصماد قاد المجلس السياسي بكفاءة واقتدار".
واعتبر أن:
"الصماد لقي مصيرا مشرفا دفاعا على بلاده، وليس كأولئك الرؤساء الذين أسقطوا من خلال ثورات شعبية وانتهى بهم المطاف بالقتل أو السجن والمحاكمة".
وأشار إلى "أن الصماد وضع اللبنة الأولى لبناء الدولة"، مضيفا "أن مشروعه (يد تبني ويد تحمي) سيمضي إلى الأمام وينتصر، ولن يتراجع إلى الخلف".
ولقي رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل في صنعاء، صالح الصماد، مصرعه وستة من مرافقيه بقصف طيران التحالف موكبه في مدينة الحديدة يوم الخميس 19 نيسان/أبريل العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة في صنعاء تؤكد على الملاحقة القانونية للمشاركين في اغتيال الصماد بما فيهم أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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