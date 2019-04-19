شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة» تطلق الرحلتين الثانية والثالثة من «منصة الرحلات التعليمية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل رحلتي “الزكاة” و”ضريبة الدخل” من منصة “الرحلات التعليمية”، وهي الرحلات الخاصة بعمليات وإجراءات “الزكاة” و”ضريبة الدخل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

ويأتي إطلاقها في المنصة التعليمية استكمالاً لخطوات إطلاق بقية رحلات المنصة التي تتضمن (5) رحلات، وهي: ضريبة القيمة المضافة، الزكاة، ضريبة الدخل، ضريبة السلع الانتقائية، وأخيراً ضريبة الاستقطاع.

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وتحتوي رحلة الزكاة على أكثر من 12 مادة تعليمية وتثقيفية ابتداءً من التعريف بها، وتحديد نوع المنشأة، والتسجيل، والالتزامات، وطريقة حساب الوعاء الزكوي، مروراً بكيفية رفع الإقرار والاعتراض، وأنواع الشهادات.

وبينما تتضمن رحلة ضريبة الدخل على أكثر من 13 مادة تعليمية وتثقيفية ابتداءً من التعريف بها، وتحديد نوع المنشأة، والتسجيل، والالتزامات، وطريقة تعبئة الإقرار، مروراً بكيفية رفع الاعتراض.

وتهدف الهيئة من إطلاق المنصة إلى تسهيل العمليات المتبعة على أنظمتها، ورفع معدل التثقيف والوعي لدى أصحاب المنشآت والخاضعين لعمليات الزكاة والضرائب.

وتعمل الهيئة الآن على إطلاق الرحلات التعليمية المتبقية الخاصة بضريبة السلع الانتقائية، وضريبة الاستقطاع، تباعاً خلال الفترة المقبلة.