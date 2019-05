وحدة أوبر للقيادة الذاتية تحصل على استثمار بقيمة 1$ مليار من صندوق رؤية سوفت بانك برفقة تويوتا ودنسو

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أكد المدير التنفيذي لشركة أوبر دارا خسروشاهي الليلة الماضية على حصول قسم القيادة الذتية في أوبر على استثمار بقيمة 1 مليار دولار من قبل صندوق رؤية سوفت بانك (SoftBank’s Vision Fund) وهو _صندوق استثماري سعودي بقيادة شركة سوفت بانك اليابانية_ بمشاركة أيضاً من شركة تويوتا لصناعة السيارت وشركة دنسو المختصة في تصنيع قطع السيارات.

وجاء اعلان خوسرشاهي عن قيمة الاستثمار عبر

Excited to announce Toyota, Denso and the SoftBank Vision Fund are making a $1B investment in @UberATG, as we work together towards the future of mobility. pic.twitter.com/JdqhLkV7uU