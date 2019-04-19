دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أكد المدير التنفيذي لشركة أوبر دارا خسروشاهي الليلة الماضية على حصول قسم القيادة الذتية في أوبر على استثمار بقيمة 1 مليار دولار من قبل صندوق رؤية سوفت بانك (SoftBank’s Vision Fund) وهو _صندوق استثماري سعودي بقيادة شركة سوفت بانك اليابانية_ بمشاركة أيضاً من شركة تويوتا لصناعة السيارت وشركة دنسو المختصة في تصنيع قطع السيارات.

وجاء اعلان خوسرشاهي عن قيمة الاستثمار عبر

Excited to announce Toyota, Denso and the SoftBank Vision Fund are making a $1B investment in @UberATG, as we work together towards the future of mobility. pic.twitter.com/JdqhLkV7uU — dara khosrowshahi (@dkhos) April 19, 2019

في تويتر ملحقة بصورة تجمعه بمدراء تنفيذيين يملثوا كل من سوفت بانك وتويوتا ودنسو، حيث يأتي هذا الاستثمار في فترة تعد فيها أوبر لطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال العام الجاري بعد أن قامت بتقديم أوراقها للبورصة بشكل رسمي قبل مدة قصيرة في رغبة منها أن تصل لقيمة سوقية تتعدى 120 مليار دولار.

فيما كانت حصة سوفت بانك من إجمالي الاستثمار 333 مليون دولار بينما كان حصة تويوتا ودنسو 666 مليون دولار، والجدير بالذكر أن أوبر قد حصلت على 500 مليون دولار من تويوتا كاستثمار في اغسطس العام الماضي في سبيل تسريع مجهودات القيادة الذاتية التي توليها الشركة اهتماماً كبيراً.

التدوينة وحدة أوبر للقيادة الذاتية تحصل على استثمار بقيمة 1$ مليار من صندوق رؤية سوفت بانك برفقة تويوتا ودنسو ظهرت أولاً على عالم التقنية.