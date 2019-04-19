الأسترالي "إيوان" يفوز بالجولة الرابعة لسباق الرئاسة التركية للدراجات

بورصة/ أيمره دوغان/ الخليج 365

فاز الدرّاج الأسترالي كاليب إيوان، متسابق فريق "لوتو سودال" البلجيكي، بالجولة الرابعة من سباق رئاسة الجمهورية التركية للدراجات الهوائية في نسخته الـ55.

وقطع إيوان (24 عامًا)، مسافة 194.3 كيلومترًا بين ولايتي باليكسير وبورصة، في 5 ساعات و21 دقيقة و38 ثانية.

وجاء في المركز الثاني الإسباني "خوان خوسيه لوباتو"، من فريق "نيبو- فييني فانتيني - فيزان" الإيطالي، فيما حلّ ثالثًا الإيرلندي "سام بينيت"، متسابق فريق "بورا - هانزجروهي" الألماني.

وتستمر الجولة الخامسة من السباق السبت، بين ولاية بورصة ومدينة "كار تبّة" التابعة لولاية قوجالي.

يذكر أن الدرّاج الإيرلندي "سام بينيت" فاز في الجولة الأولى والثانية، فيما فاز الدرّاج الهولندي "فابيو ياكوبسن" متسابق فريق "ديسباونيك - كويك ستب" البلجيكي، بالجولة الثالثة من السباق.

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والثلاثاء الماضي، انطلق في إسطنبول، سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية بنسخته الـ 55.

ويتنافس في السباق المؤلف من 6 مراحل، 119 دراجا من 17 فريقا.

وتنتهي الجولة السادسة والأخيرة من السباق الذي يبلغ إجمالي طول مساره 993.4 كيلو متراً، في 21 أبريل/نيسان الجاري بمدينة إسطنبول.

جدير بالذكر أن سباق الدراجات الهوائية، الذي يجري برعاية رئاسة الجمهورية، بدأ تنظيمه عام 1963 تحت اسم سباق مرمرة للدراجات، وأخذ الطابع الدولي للمرة الأولى عام 1965.

واعتبارًا من العام 2017، قرّر الاتحاد الدولي للدراجات إدراج السباق، على تقويمه لمسابقات الجولات العالمية للدراجات الهوائية.

ويتميز هذا السباق بأنه الوحيد العابر للقارات في العالم.

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