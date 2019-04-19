سوريا.. قتلى وجرحى باشتباكات بين قوات روسية وأخرى إيرانية

حلب، دير الزور/ محمد مستو/ الخليج 365

سقط عدد من القتلى والجرحى الجمعة، في اشتباكات بين قوات روسية وأخرى إيرانية بمحافظتي دير الزور وحلب السوريتين، حسب ما أفادت مصادر محلية مطلعة.

وأوضحت المصادر للأناضول، أن حاجزا لقوات "الحرس الثوري" الإيراني أوقف موكباً للشرطة العسكرية الروسية في مدينة الميادين بريف دير الزور (شرق)، نجم عنها تلاسن تحولت إلى اشتباكات.

وأسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن وقوع قتيلين في صفوف الحرس الثوري، وجرح 4 عناصر من الشرطة العسكرية، بحسب ذات المصادر.

وفي حلب (شمال) وقعت اشتباكات بين الجانبين في مطارها الدولي الواقع شرقي المدينة، لم تعرف بعد الخسائر الناجمة عنها.

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إلا أن المصادر أوضحت أن اشتباكات حلب وقعت بعد مطالبات من القوات الروسية لـ "الحرس الثوري" والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، بإخلاء المطار.

وتؤكد المصادر أن التوتر والتنافس على الهيمنة بين القوات الروسية والأخرى الإيرانية بسوريا ازداد في الآونة الأخيرة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل روسيا أو إيران حول الاشتباكات بين قوات كل منهما في سوريا حتى الساعة، 13:30 (ت.غ).

جدير بالذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت مطلع العام الجاري بين ما يسمى بـ" قوات النمر" الموالية لروسيا بقيادة سهيل الحسن، والفرقة الرابعة التي تدعمها إيران ويقودها ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري بشار الأسد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.