الأرصاد: عدة مناطق تتأثر خلال ساعات بموجة من #التقلبات_الجوية

صحيفة الخليج الالكترونية

حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، من تقلبات جوية تسود بعض مناطق المملكة، خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة- في بيانٍ لها- إنّه من المتوقع أن تتأثر مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل، ومن ثمَّ القصيم والرياض والشرقية ونجران؛ بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي قد تتسبّب في شبه انعدام للرؤية على أجزاء من هذه المناطق.

وأضافت، أنّه من غير المستبعد أن يشمل هذا النشاط ساحل البحر الأحمر، يُصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، ودعت الهيئة إلى ضرورة متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذار المبكر، عبر موقعها الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

Advertisements

وكان الباحث في شؤون الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، قد توقّع هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على بعض مناطق المملكة، يستمر على مدى الـ24 ساعة المقبلة.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «متوقع- إن شاء الله- أمطار اليوم الجمعة، وصباح غدٍ السبت، متفاوتة من مكان الى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاء من جنوب منطقة الرياض، وعلى الباحة وعسير ونجران وجنوب الطائف، والربع الخالي والشرقية، ورياح مثيرة للغبار على المدينة والشمالية».

وسبق أن توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، أن تتأثر بعض مناطق المملكة، اليوم الجمعة، بسُحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.