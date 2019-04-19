«تعليم الرياض» تعلن نتائج حركة النقل الداخلي

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض نتائج حركة النقل الداخلي لجميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإداريين والإداريات للعام الدراسي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ. Advertisements وكشفت إدارة تعليم الرياض أن النسبة العامة لشاغلي الوظائف التعليمية المنقولين بلغت ٢٣٪؜، فيما بلغت النسبة العامة لشاغلي الوظائف الإدارية المنقولين ١٨٪. وأوضحت الإدارة أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الحركة لشاغلي الوظائف التعليمية عن طريق برنامج نور عبر الرابط (هنا). فيما سيكون الاستعلام عن الإداريين والإداريات عن طريق بوابة الرياض التعليمية عبر الرابط (هنا)

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