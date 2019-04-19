شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: استراتيجية محددة لإعداد الميزانية بمشاركة جميع الجهات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أوضح وزير المالية محمد الجدعان، أن عملية إعداد الميزانية ليست مسؤولية جهة دون أخرى، إنما يجب أن تقوم على استراتيجية محددة وواضحة، وآليات عمل مشتركة بين جميع الجهات، وأن تخضع لحوكمة عالية.

وقال الجدعان خلال افتتاحه “منتدى ميزانية 2020” الذي نظمته وزارة المالية في الرياض تحت شعار “الشراكة والتمكين”، إن وزارة المالية تنطلق في تنظيمها لهذا المنتدى من استراتيجية ترتكز على عاملين مهمين هما الشراكة والالتزام؛ بتكريس مبدأ الشراكة بين مختلف الجهات الحكومية، بمشاركة التحديات بين هذه الجهات.

وتابع وزير المالية: “أن الوزارة ملتزمة بتمكين القيادات المالية، بإطلاعهم على مختلف برامجها ومشاريعها ذات العلاقة، بالإضافة إلى إتاحة فرص التدريب والتأهيل وفق المعايير العالمية”.