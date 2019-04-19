شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في جورجيا توضح حقيقة إلغاء جوازي سفر مواطنتين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفت سفارة المملكة في جورجيا صحة ما يتم تداوله بشأن إلغاء جوازي سفر الشقيقتين السعوديتين “مها، ووفاء زايد”، مؤكدةً أن هذه المعلومات غير صحيحة.
وأوضحت السفارة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن جوازي الفتاتين لم يتم إلغاؤهما، وأنهما لا يزالان ساريي المفعول.
وقالت: “إشارة إلى ما يثار بشأن إلغاء جوازي سفر المواطنتين مها، ووفاء زايد الموجودتيْن في جورجيا، تؤكد سفارة المملكة العربية السعودية أن جوازي سفرهما لا يزالان ساريي المفعول، ولا صحة للمزاعم المتداولة بأنه تم إلغاؤهما”.
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