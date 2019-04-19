انت الان تتابع سودانيون يعتصمون أمام «الدفاع» للمطالبة بسلطة مدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مظاهرات في السودان - أرشيفية

انضمت حشود ضخمة إلى اعتصام خارج مقر وزارة الدفاع السودانية لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، كان التجمع هو الأكبر منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير قبل أسبوع وتسلم المجلس العسكري للسلطة، إذ احتشد مئات الآلاف في شوارع وسط العاصمة بحلول المساء. وردد المتظاهرون هتافات «الحرية والثورة خيار الشعب»، و«سلطة مدنية.. سلطة مدنية». وقال المجلس العسكري إنه مستعد لتلبية بعض مطالب المحتجين بما في ذلك مكافحة الفساد. وأضاف أن المرحلة الانتقالية ستصل إلى عامين تليها انتخابات.

وأشار إلى أنه مستعد للعمل مع جماعات المعارضة لتشكيل حكومة مدنية.وقال الفريق صلاح عبد الخالق، عضو المجلس العسكري للتلفزيون الرسمي: «نحن ملتزمون تماما بتسليم السلطة خلال فترة أقصاها عامان». بحسب ما أوردت وكالة «رويترز».وأضاف: «لعل أصعب موضوع يواجه المجلس العسكري الآن من خلال اللجنة السياسية هو اتفاق الأطياف