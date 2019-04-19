انت الان تتابع «العسكري السوداني» يعفي مسؤولين كبار من مناصبهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعفى المجلس العسكري السوداني وكيل وزارة الإعلام العبيد أحمد مروح، ووكيل وزارة الموارد المائية، حسب النبي موسى محمد، والأمين العام للمجلس القومي للأدوية عباس محمد فحل من مناصبهم. وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، في بيان، إنه تم تكليف عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات. وكان المجلس الانتقالي قد أعفى وزير الخارجية المكلف من مهامه، حسب "سكاي نيوز عربية"، وذلك لإصداره بيانا صحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون التشاور مع المجلس ودون علمهم، بحسب "روسيا اليوم".

وقال الناطق باسم المجلس شمس الدين كباشي، إن البيان الذي أصدرته الخارجية تم دون علم المجلس العسكري الانتقالي، خصوصا أنه استند إلى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان.وأشار الناطق الرسمي إلى أن وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس في هذا الموضوع، كما لم يعبر البيان عن الموقف