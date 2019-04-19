انت الان تتابع قتل 30% من الشعب.. صحفي سوداني يكشف أسباب خلع البشير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
كشف الصحفي السوداني، عثمان ميرغني، عن تفاصيل خطيرة دفعت قادة الجيش السوداني لخلع الرئيس السابق عمر البشير، بعد أن طلب فض اعتصام المتظاهرين حتى إذا اضطر إلى قتل ثلث الشعب السوداني. وقال الصحفي السوداني أمام تجمع للمتظاهرين، إن قادة المجلس العسكري أخبروه بأن البشير قبل صدور قرار عزله بيوم، قال لهم "بالحرف الواحد": "طبعا كلكم تعلمون أننا نتبع المذهب المالكي، وهذا المذهب يتيح للرئيس أن يقتل 30% من شعبه، بل هناك من هم أكثر تشددًا، يقولون 50%"، بحسب "روسيا اليوم".
وأضاف نقلا عن مصادر من المجلس العسكري، أن البشير اختتم حديثه لهم بقوله: "قدامكم 48 ساعة ما عايز أي زول (شخص) قدام القيادة". وأوضح الصحفي السوداني أن قادة المجلس العسكري قرروا في تلك اللحظة أنه "يجب أن يسقط فعلا". حكم البشير السودان أكثر من ثلاثة عقود، وقد أنهت احتجاجات شعبية حكمه، وبات مصيره بعد عزله
وأضاف نقلا عن مصادر من المجلس العسكري، أن البشير اختتم حديثه لهم بقوله: "قدامكم 48 ساعة ما عايز أي زول (شخص) قدام القيادة".
وأوضح الصحفي السوداني أن قادة المجلس العسكري قرروا في تلك اللحظة أنه "يجب أن يسقط فعلا".
حكم البشير السودان أكثر من ثلاثة عقود، وقد أنهت احتجاجات شعبية حكمه، وبات مصيره بعد عزله مجهولا، إذ يرى المراقبون أن الرئيس السابق بات أمام سيناريوهات سوداء "أحلاها مُر"، وهو السجن في بلاده، أو ربما المحاكمة في محكمة الجنايات الدولية بلاهاي.
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