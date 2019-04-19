بعد 10 سنوات من العمل.. أشهر مصلى بالمغرب «بدون تراويح» في رمضان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت اللجنة التنظيمية لمصلى الانبعاث بمدينة سلا المجاورة للعاصمة المغربية الرباط، أن مُصلى الانبعاث، لن يشهد صلاة التراويح بالمغرب، في رمضان هذا العام، بسبب أحوال الطقس المتقلبة.

وتابعت اللجنة المنظمة في بيان لها، إنه بعد اجتماعات متتالية للجنة التنظيمية، وبَعدَ دارسة شديدة، ونظرًا لبرودة الطقس واحتمال تساقط الأمطار، يؤسفنا أنه لن تقام صلاة التراويح لهذه السنة بالمصلى.

وأضافت اللجنة أن التوقف يأتي بعد 10 سنوات من العمل الدؤوب، والمثابرة والصبر والمصابرة، على تنظيم هذا الحدث القُرآني، الذي جمعنا فيه حب القرآن وأهله، وحب إحياء سنة صلاة التراويح.

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ويعد مُصلى الانبعاث أحد أكبر المُصليات المغربية المفتوحة في الهواء الطلق، ويستقبل أكثر من 30 ألفا من الرجال والنساء سنويا في رمضان، منذ عام 2010.

وكسب المُصَلّى شهرة واسعة في المغرب؛ حيث يستضيف طوال أيام رمضان عددا من أشهر القراء المغاربة، كما يأتيه مصلون من مدن مختلفة.

وأحدث المصلى ظاهرة فريدة خلال رمضان منذ سنوات؛ حيث يقوم على خدمته لجنة تنظيمية من المتطوعين، يسهرون على أعمال التنظيم والتنظيف والاستقبال وتوفير التجهيزات الصوتية الضرورية.