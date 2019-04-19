دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إنستقرام تختبر خاصية لإخفاء عداد الإعجاب وإتاحته لصاحب المنشور فقط

© Tech World قدمت بواسطة instagram

تختبر إنستقرام العديد من المزايا بشكل مستمر ومن ثم تطلقها للمستخدمين، لكن الخاصية الأخيرة التي تختبرها مختلفة كثيرًا فهي لن تقوم على إضافة شيء جديد للمنصة، بل ستعمل على إخفاء شيء منها لطالما اعتاد المستخدمين عليه منذ إطلاق المنصة قبل عقد من الزمن.

وبحسب الباحثة

Instagram is testing hiding like count from audiences,



as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 18, 2019

فإن إنستقرام تختبر ميزة تقوم بموجبها بإخفاء عداد الإعجاب أسفل الصورة من الوضع العام وإبقاء العداد متاح لصاحب المنشور فقط. حيث تسعى المنصة إلى جعل المستخدم يركز أكثر على قوة المحتوى المنشور وليس عدد مرات الإعجاب.

وربما تكون إنستقرام محقة في هذا الأمر، فهذه الخطوة ستعجل المستخدم يُعجب بما يراه مميزًا برأيه وليس بحسب ما يراه الغير مميزًا وفقًا لعدد مرات الإعجاب.

التدوينة إنستقرام تختبر خاصية لإخفاء عداد الإعجاب وإتاحته لصاحب المنشور فقط ظهرت أولاً على عالم التقنية.