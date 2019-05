إنستقرام تختبر خاصية لإخفاء عداد الإعجاب وإتاحته لصاحب المنشور فقط

تختبر إنستقرام العديد من المزايا بشكل مستمر ومن ثم تطلقها للمستخدمين، لكن الخاصية الأخيرة التي تختبرها مختلفة كثيرًا فهي لن تقوم على إضافة شيء جديد للمنصة، بل ستعمل على إخفاء شيء منها لطالما اعتاد المستخدمين عليه منذ إطلاق المنصة قبل عقد من الزمن.

وبحسب الباحثة

Instagram is testing hiding like count from audiences,



as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN