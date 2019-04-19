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تختبر إنستقرام العديد من المزايا بشكل مستمر ومن ثم تطلقها للمستخدمين، لكن الخاصية الأخيرة التي تختبرها مختلفة كثيرًا فهي لن تقوم على إضافة شيء جديد للمنصة، بل ستعمل على إخفاء شيء منها لطالما اعتاد المستخدمين عليه منذ إطلاق المنصة قبل عقد من الزمن.
وبحسب الباحثة
فإن إنستقرام تختبر ميزة تقوم بموجبها بإخفاء عداد الإعجاب أسفل الصورة من الوضع العام وإبقاء العداد متاح لصاحب المنشور فقط. حيث تسعى المنصة إلى جعل المستخدم يركز أكثر على قوة المحتوى المنشور وليس عدد مرات الإعجاب.
Instagram is testing hiding like count from audiences,— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 18, 2019
as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN
وربما تكون إنستقرام محقة في هذا الأمر، فهذه الخطوة ستعجل المستخدم يُعجب بما يراه مميزًا برأيه وليس بحسب ما يراه الغير مميزًا وفقًا لعدد مرات الإعجاب.
التدوينة إنستقرام تختبر خاصية لإخفاء عداد الإعجاب وإتاحته لصاحب المنشور فقط ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.