شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تشارك فى مؤتمر برلمانات دول جوار العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك وفد من مجلس الشعب السورى برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس فى مؤتمر برلمانات دول جوار العراق الذى يعقد غدا فى العاصمة بغداد.

وأعرب صباغ - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية اليوم الجمعة عن أمله في أن يكون المؤتمر مثمرا لما فيه خير هذه الدول وتقدمها وازدهارها، مضيفا: "إن زيارتنا لبغداد تأتي بناء على دعوة من محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي لحضور مؤتمر برلمانات دول جوار العراق ونشكر العراق على هذه المبادرة لعقد المؤتمر ونتمنى أن تكون بادرة خير".

وأشار صباغ إلى أنه سيتناول - في كلمته خلال الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر غدا السبت - كل القضايا التي تهم سوريا والعراق وتهم أيضا دول الجوار.

ووصل صباغ والوفد المرافق أمس إلى مطار بغداد الدولي للمشاركة في فعاليات المؤتمر.

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