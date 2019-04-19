شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى يتذكر نجله الراحل الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثلاثة أعوام، إلا أشهر قليلة، تمر على ذكرى رحيل الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الابن الأكبر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى.

كان الراحل الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذى رحل عن عالمنا إثر نوبة قلبية، فى 18 سبتمبر 2015، عن عمر ناهز الـ34 عاما، هو أكبر أبناء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقد درس فى دبى وتخرج فى مدرسة راشد الخاصة، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية، ويتخرج منها عام 2002.



حاكم دبى مع راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولد الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، فى 12 نوفمبر 1981 فى إمارة دبي، وهو النجل الأكبر لحاكم دبى، وعرف عنه شغفه برياضة ركوب الخيل التى حقق فيها إنجازات وبطولات عالمية.



حاكم دبى يؤدى صلاة الجنازة على نجله الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم

وعاش الابن الأكبر لحاكم دبى بمعزل عن السياسة وعرف فى الإمارات كشخصية رياضية، فقد كان مولعا بسباقات الخيول، وشارك فى العديد من المنافسات الدولية والمحلية وفاز فى 159 سباقا، حصل فيها على المركز الأول 25 مرة والثانى 32 مرة والثالث 13 مرة.

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حاكم دبى يؤدى صلاة الجنازة على نجله الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم

ومن أبرز هذه المحطات تمكنه من الفوز بميداليتين ذهبيتين فى الأولمبياد الآسيوى فى عام 2006 فى سباق 120 كلم تحمّل للأفراد والفرق، ومنح على إثر ذلك لقب "بطل الأسياد" أو "سيد الأسياد".



حاكم دبى يؤدى صلاة الجنازة على نجله الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم

كما توج الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم بطلا فى بطولة ليزبرينج الدولية للتحدى لمسافة 130 كلم فى سويسرا سنة 1998، وانتزع بطولة إيطاليا للقدرة لمسافة 160 كلم سنة 2000، وفى 17 أغسطس 2002 توج بطلا فى مسابقة فياكستين للقدرة "ماسترز" لمسافة 120 كلم بأسبانيا.



حاكم دبى يستعيد ذكرياته مع نجله البكر راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم

وفى مستهل مشاركاته الأوروبية توج الفقيد الشيخ راشد فى صيف 2003 بطلا لسباق فرنسا للقدرة لمسافة 160 كلم الذى جرت فعالياته فى مدينة لابول الفرنسية. وبنهاية موسم 1998/1999 توج رسميا بطلا لفرسان العالم بعد أن تصدر التصنيف العالمى لفرسان القدرة، وحل بالمركز الثانى فى سباق ويلكو هيلز بأيرلندا سنة 1998، إلى جانب العديد من المحطات المحلية والعالمية الأخرى.