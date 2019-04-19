شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب فى اتصال هاتفى بـ"خليفة حفتر": يجب تحقيق السلام والأمن فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البيت البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، لبحث جهود مكافحة الإرهاب. وأضاف البيت الأبيض، أن ترامب أكد لحفتر، ضرورة تحقيق السلام والأمن في ليبيا. وجاء فى البيان الصادر عن البيت الأبيض، أن ترامب "أقر بدور المشير الجوهرى فى مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية، وتناولا رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسى ديمقراطى مستقر". Advertisements

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