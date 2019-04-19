شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب تحدث مع حفتر حول جهود مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحدث مع القائد الليبى، المشير خليفة حفتر حول جهود مكافحة الإرهاب. شدد الرئيس الأمريكى، خلال اتصال هاتفى مع حفتر، على دعمه لكافة الجهود لتحقيق السلام والاستقرار فى ليبيا.

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