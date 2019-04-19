عضو شبكة الصحفيين السودانيين: الدولة العميقة متواجدة للالتفاف حول الثورة

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وأضاف في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أنه سيكون هناك مؤتمر صحفي لتجمع المهنيين يوم الأحد للإعلان عن مجلس رئاسي مدني من جانب واحد ويوجه رسالة للمجلس العسكري بأنه لن يحكم مرة أخرى مع التأكيد على أنهم قاموا بتأمين البلاد أثناء الحراك.
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وأكد أن هناك انفراجة كبيرة في وسائل الإعلام بعد الثورة وبعد الغاء القانون المقيد للحريات وحتى وسائل العلام الحكومية أصبح يطل من خلالها المتظاهرون مع تواجد ملحوظ من كل الوكالات الأجنبية وأصبح القائمون على الأمور الآن مجبرون على تغيير لغتهم الإعلامية.
وأوضح أنه تم اعفاء وكيل وزارة الاعلام ولكن تم تعيين واحد من رموز النظام السابق ما يدل على أن الدولة العميقة متواجدة للالتفاف حول الثورة في نفس الوقت الذي يقوم فيه المجلس العسكري بمحاولة إدخال بعض الأحزاب التي كانت تدين بالولاء للنظام السابق في الحوار وهو ما يرفضه الثوار.
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