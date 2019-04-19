عباس يلتقي السيسي في القاهرة غدا

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وقال السفير، في بيان اليوم الجمعة: "سيادة الرئيس محمود عباس يصل يوم غد السبت، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية يلتقي خلالها أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي"، وذلك بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.
© AP Photo / Susan Walsh
كما أكد أن الرئيس عباس سيطلع الوزراء العرب على صورة التطورات الأخيرة للأوضاع الفلسطينية.
وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، قال في تصريحات له، اليوم الجمعة، إن الصورة العامة ليست مطمئنة بغض النظر عن حقيقة ما يثار في الإعلام بخصوص "صفقة القرن"، لكن الصورة العامة ليست مطمئنة من جهة أن يكون هذا الطرح إيجابيا ومتوازنا وراعيا للحق الفلسطيني، بحسب الوكالة.
وأضاف زكي، أن الجانب الفلسطيني طلب عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد المقبل، لكي يطلعهم الرئيس محمود عباس على آخر التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، في ضوء ما يتردد إعلاميا بشأن قرب الإعلان عما يطلق عليه "صفقة القرن"، وبالتالي هناك مستجدات يرغب الرئيس بطرحها، مضيفا أن الاجتماع في غاية الأهمية لأنه سيتم فيه الاستماع لهذه المعطيات وللموقف الفلسطيني مما يحتمل إعلانه فيما يخص "صفقة القرن " وقرب الإعلان عنها.
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