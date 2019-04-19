زعيم عربي جديد يدحل الكعبة (صور وفيديو)

وأعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، اليوم الجمعة، أن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والوفد المرافق له، تشرفوا بأداء الصلاة والدعاء في جوف الكعبة المشرفة للعراقيين بالخير والأمن والاستقرار، بعد اتمامه والوفد العراقي المرافق لسيادته مناسك العمرة في الكعبة المشرفة".

ووصل عادل عبد المهدي إلى الرياض، صباح الأربعاء الماضي، في زيارة رسمية استغرقت يومين، رافقه فيها 11 وزيرا، و68 مسؤولا حكوميا، وأكثر من 70 رجل أعمال.