وأعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، اليوم الجمعة، أن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والوفد المرافق له، تشرفوا بأداء الصلاة والدعاء في جوف الكعبة المشرفة للعراقيين بالخير والأمن والاستقرار، بعد اتمامه والوفد العراقي المرافق لسيادته مناسك العمرة في الكعبة المشرفة".
ووصل عادل عبد المهدي إلى الرياض، صباح الأربعاء الماضي، في زيارة رسمية استغرقت يومين، رافقه فيها 11 وزيرا، و68 مسؤولا حكوميا، وأكثر من 70 رجل أعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر زعيم عربي جديد يدحل الكعبة (صور وفيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.