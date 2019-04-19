رئيس البرلمان التركي يشارك في قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار

أنقرة / الخليج 365
يعتزم رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إجراء زيارة إلى العراق للمشاركة في قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار.
وقال البرلمان التركي، في بيان له الجمعة، إن شنطوب سيتوجه على رأس وفد تركي إلى العراق للمشاركة في القمة المقرر انعقادها، السبت.
ومن المقرر أن تحتضن بغداد السبت، قمة لرؤساء ونواب برلمانات الدول المجاورة.
وسيلقي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الكلمة الافتتاحية للقمة في بغداد عقب التقاط صور جماعية لرؤساء البرلمانات.
وستتناول القمة قضايا تأسيس الأمن في العراق ومكافحة الإرهاب وتطوير التعاون والعلاقات الاقتصادية والسياسية مع دول المنطقة.
القمة التي سيلقي شنطوب كلمة فيها، ستنهي أعمالها بإصدار بيان ختامي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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