إخلاء عشرات العوائل المحاصرة جرّاء السيول جنوبي العراق

العراق / علي جواد / الخليج 365

أّخلت فرق الدفاع المدني وطائرات الجيش العراقي، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، عشرات العوائل في محافظة ميسان جنوبي البلاد كانت محاصرة بالسيول القادمة من إيران.

وقال الملازم أول كريم الأسدي من شرطة ميسان، للأناضول، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت -بإسناد من طيران الجيش العراقي- من إخلاء عشرات العوائل من قرى ناحية العزير جنوبي محافظة ميسان، بعد أن غمرت مياه السيول القادمة من إيران منازلهم".

وأوضح الأسدي أن "الإدارة المحلية في المحافظة وفرت مخيمات لايواء المدنيين بعد أن أصبحوا بدون مأوى".

وتسببت السيول الجارفة القادمة من إيران في إغراق قرى وأراض زراعية في محافظات عراقية محاذية لها.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد المائية في العراق أن سدود البلاد شارفت على الامتلاء جراء الأمطار والسيول، مقللة في الوقت نفسه من مخاطر ذلك.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ارتفاع مخزون بلاده من المياه إلى أكثر من 41 مليار متر مكعب، معتبراً ذلك "أمرا نافعا للسنوات المقبلة".

ومنذ أسابيع، تهطل أمطار غزيرة بالعراق في غالبية مدن الشمال والجنوب والشرق، ومن المتوقع أن تستمر لعدة أيام، وسط تحذيرات أطلقتها الهيئة الجوية من حدوث فيضانات.

كما اجتاحت موجة سيول وفيضانات قادمة من إيران، عدة قرى ونواحي في محافظات عراقية، فيما أعلنت وزارة الموارد المائية وصول أغلب السدود المائية التابعة لنهر دجلة حد الامتلاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.