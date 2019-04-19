المرور تحذر: بسبب استخدام الجوّال 456 حادثاً يومياً

صحيفة الخليج الالكترونية حذّرت الإدارة العامة للمرور، من خطورة استخدام الهاتف الجوّال، وعدم التركيز في أثناء قيادة المركبات. وبيّنت عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن إحصائيات الحوادث المرورية خلال العام الماضي 1439هـ، كشفت عن وقوع 456 حادثاً مرورياً يومياً بسبب استخدام الهاتف الجوّال وعدم التركيز في أثناء القيادة.‏

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