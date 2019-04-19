الحرس_الوطني: اعتماد ترقية 13189 فرداً من مختلف الرتب والتخصصات

صحيفة الخليج الالكترونية اعتمدت وزارة الحرس الوطني، ترقية 13189 فرداً في مختلف الرتب والتخصصات والوحدات. وشملت الترقيات: نقل 3284 إلى رتبة جندي أول، و5125 إلى عريف، و2122 وكيل رقيب، و1561 إلى رقيب، و834 لرقيب أول، و263 إلى رئيس رقباء.

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