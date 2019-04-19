شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرس الوطني»: اعتماد ترقية أكثر من 13 ألف فرد بمختلف الرتب والتخصصات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: أعلنت وزارة الحرس الوطني اعتماد ترقية (13189) فرداً من منسوبي الوزارة في مختلف الرتب والتخصصات والوحدات. وأوضحت الوزارة أنه تمت ترقية (3284) “جندي أول”، و(5125) عريفاً، و(2122) وكيلَ رقيب، و(263) رئيسَ رقباء، و(834) “رقيب أول”، و(1561) رقيباً.

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