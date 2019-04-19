دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أمازون بولي "Amazon Polly" لتحويل النصوص المكتوبة إلى مقاطع صوتية تضيف دعم العربية

أضافت أمازون لغة جديدة إلى خدمتها أمازون بولي “Amazon Polly” متمثلة باللغة العربية، ليصبح بإمكانها قراءة النصوص المكتوبة وتحويلها إلى مقاطع صوتية مسموعة بالعربية، وقد اختارت أمازون صوت أنثوي لهذه الإضافة وأطلقت عليه اسم “زينة”.

وتعتبر خدمة أمازون بولي “Amazon Polly” من الخدمات العديدة التي تقدمها أمازون وتتمتع بتقنيات ذكاء اصطناعي وتقنيات التعليم المتطور، حيث تقدم 59 صوتًا وتتحدث 29 لغة مختلفة بهدف تحويل المحتوى المكتوب إلى صوتي قريب من المخاطبة.

وتعمل الخدمة على مساعدة الشركات في تطوير منتجات رقمية باستخدام الكلمات المناسبة وتركيبها من مجموعة كبيرة من الحالات مثل النشر، مراكز الاتصال الآلية، الاتصالات الهاتفية، تطبيقات الترجمة وقراءة المقالات، ومنصات تعلم اللغات.

وقد بدأ بنك الإمارات دبي الوطني استخدام تلك الخدمة لتطوير خدمة الرسائل الصوتية لعملائه بشكل أفضل ويعتبر من أوائل المستفيدين منها في المنطقة باللغة الانجليزية وقريبًا باللغة العربية. وتساعد خدمة بولي البنك على صياغة رسائل صوتية وخدمة عملاء بصوت “زينة” تتفاعل بطريقة مميزة مع العملاء وتشعرهم أن هناك شخص حقيقي خلف المحادثة.

التدوينة أمازون بولي “Amazon Polly” لتحويل النصوص المكتوبة إلى مقاطع صوتية تضيف دعم العربية ظهرت أولاً على عالم التقنية.