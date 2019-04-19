تفاصيل مكالمة "الجيهناوي" و"المشير"... وحفتر يؤكد وقف القتال بليبيا في هذا الوقت

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الجمعة، أنه خلال الاتصال، جدد الجيهناوي دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في ليبيا، وحقن دماء الليبيين، كما شدد على ضرورة استكمال مراحل المسار السياسي، تحت رعاية الأمم المتحدة في أقرب الآجال. معتبرا أن الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى تسوية للأزمة الليبية.

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وأكد وزير الخارجية على أهمية العمل على إيجاد أرضية توافق بين مختلف أطراف الاقتتال الدائر حاليا في طرابلس، وعدد من المناطق الليبية الأخرى، تفضي إلى وضع الآليات الكفيل بحل الخلافات بين الليبيين، بعيدا عن لغة السلاح، مشددا على أن ما يجمع الفرقاء في هذا البلد الشقيق أكثر مما يفرقهم.

من جهته، أكد المشير خليفة حفتر، حرصه على إنهاء العمل العسكري في عدد من مناطق ليبيا في أقرب الأوقات. لافتا إلى أن قواته بصدد محاربة أطراف مسلحة غير نظامية تسيطر على عدة مناطق بالعاصمة، دون وجه حق، وأنها حريصة على حقن الدماء والحفاظ على أرواح المدنيين.

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كما عبر عن امتنانه لمواقف رئيس الجمهورية التونسي، الباجي قايد السبسي، من الأزمة في ليبيا، وجهوده الدؤوبة من أجل التوصل إلى حل ليبي ليبي، ولمواقف تونس الداعمة للشعب الليبي.

وأجرى الوزير في هذا الإطار، أمس الخميس، اتصالين هاتفيين مع كل من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، ووزير الخارجية الليبي، محمد الطاهر سيالة، كما استقبل بمقر الوزارة رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري.