- 1/2
- 2/2
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الجمعة، أنه خلال الاتصال، جدد الجيهناوي دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في ليبيا، وحقن دماء الليبيين، كما شدد على ضرورة استكمال مراحل المسار السياسي، تحت رعاية الأمم المتحدة في أقرب الآجال. معتبرا أن الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى تسوية للأزمة الليبية.
© REUTERS / HANDOUT
من جهته، أكد المشير خليفة حفتر، حرصه على إنهاء العمل العسكري في عدد من مناطق ليبيا في أقرب الأوقات. لافتا إلى أن قواته بصدد محاربة أطراف مسلحة غير نظامية تسيطر على عدة مناطق بالعاصمة، دون وجه حق، وأنها حريصة على حقن الدماء والحفاظ على أرواح المدنيين.
كما عبر عن امتنانه لمواقف رئيس الجمهورية التونسي، الباجي قايد السبسي، من الأزمة في ليبيا، وجهوده الدؤوبة من أجل التوصل إلى حل ليبي ليبي، ولمواقف تونس الداعمة للشعب الليبي.
وأجرى الوزير في هذا الإطار، أمس الخميس، اتصالين هاتفيين مع كل من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، ووزير الخارجية الليبي، محمد الطاهر سيالة، كما استقبل بمقر الوزارة رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل مكالمة "الجيهناوي" و"المشير"... وحفتر يؤكد وقف القتال بليبيا في هذا الوقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.