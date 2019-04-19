بيان وزارة الدفاع الروسية حول انتهاكات وقف العمليات العسكرية في سوريا

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وبشكل عام تم تنفيذ 2100 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3342.44 طن.
وأضاف المركز أنه خلال الــ24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.
ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.
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