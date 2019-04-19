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بيان وزارة الدفاع الروسية حول انتهاكات وقف العمليات العسكرية في سوريا

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© Sputnik . Maksim Blinov

موسكو — سبوتنيك. وخلال 24 الساعة الماضية قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة بتنفيذ عملية إنسانية واحدة حيث تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2.165 طن إلى مدينة دوما بريف دمشق.

وبشكل عام تم تنفيذ 2100 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3342.44 طن.

وأضاف المركز أنه خلال الــ24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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