دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لتأمين البيانات.. الجيش الأمريكي يطور تطبيقًا منافسًا لواتساب

أفادت تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا تطوير الجيش الأمريكي نظام تراسل جديد سيكون منافسًا لتطبيق واتساب؛ حيث سيتميز بالتأمين الكامل للبيانات المتداولة بين مستخدميه.

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وأشار موقع "فوسي بايت" في تقرير نشره عن النظام الذي يطوره الجيش الأمريكي إلى أنه سيحمل اسم "راس"؛ حيث سيحول دون الكشف عن هوية مستخدميه وبياناتهم عبر نظام تشفير مكون من مراحل لا يمكن اختراقها في مرة واحد.

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وأوضح موقع فوسي بايت في تقريره إلى أن النظام الجديد يعتمد على 3 مزايا: حماية هوية المستخدم، البيانات المتداولة عبر النظام بين المستخدمين بالإضافة إلى تكامله مع شبكة قوية يمكنها معالجة جميع البيانات بسرعة كبيرة.المزيد:

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