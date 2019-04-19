شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن تقديم مساهمة مالية لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام التاريخية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المغرب، مساء أمس الخميس، تقديم مساهمة مالية لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام التاريخية التى انهار برجها، إثر حريق مهول حطم أجزاء كبيرة منها فى العاصمة الفرنسية باريس الاثنين الماضي.
وجاء فى بيان للسفارة المغربية فى باريس بحسب "سبوتنيك": "السفير بن موسى أبلغ رئيس أساقفة باريس، ميشيل أوبيتي، أنه وبتعليمات من الملك محمد السادس، قرر المغرب تقديم مساهمة مالية من أجل إعادة بناء كاتدرائية نوتردام"، وذلك حسب "وكالة الأنباء المغربية".
وأوضح البيان، أن بن موسى "جدد خلال محادثاته مع رئيس أساقفة باريس، التعبير عن دعم ومواساة وتضامن الملك محمد السادس، باسم جميع المغاربة، على إثر الحريق الذى اندلع فى كاتدرائية نوتردام، رمز مدينة باريس وتاريخ فرنسا ومحج الملايين من المؤمنين".
بدوره، شكر المطران أوبيتى السفيرالمغربي، ونقل خالص امتنانه وشكره للملك المغربى على هذه الالتفاتة الخاصة، مذكرا بهذه المناسبة بالزيارة التى قام بها بابا الفاتيكان فرانسيس الأول للمغرب بدعوة من الملك، واللحظات القوية التى ميزت هذا الحدث.
واندلع حريق مهول، يوم الاثنين الماضي، فى سقف كاتدرائية نوتردام التى تعود للعصور الوسطى، واستمر نحو 15 ساعة، قبل أن ينجح جهاز الإطفاء فى إخماده.
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