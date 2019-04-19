موسكو تكشف تفاصيل اجتماع روسي مع ولي العهد السعودي بشأن سوريا

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موسكو — سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية، في بيان: "استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض الوفد الروسي رفيع المستوى بمشاركة الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين وممثلون عن وزارة الدفاع الروسية".

كما أعلنت الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين بحث مع رئيس لجنة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، تشكيل اللجنة الدستورية، مشيرة الى أن اللقاء جرى في الرياض.

وقالت الخارجية: "ناقش المشاركون الوضع في سوريا وحولها بشكل مفصل، وآفاق حل الأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 ومع الاحترام الصارم لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. وفي هذا الصدد، تم إيلاء اهتمام خاص لمسألة تشكيل اللجنة الدستورية باسرع ما يمكن كخطوة مهمة في تعزيز العملية السياسية التي يقودها السوريون بدعم الأمم المتحدة".