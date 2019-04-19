السعودية ترسل طائرة إغاثة إلى طهران بسبب الفيضانات

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طائرة الإغاثة السعودية
شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي، في إطار المبادرة السعودية الإماراتية المشتركة لتخفيف المعاناة عن المواطنين الإيرانيين، بتسيير طائرة إغاثة إلى طهران، تحمل 95 طنًا من الاحتياجات الإنسانية الضرورية لمساندة وتخفيف معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء السيول والفيضانات المدمرة، التي شهدتها إيران مؤخراً، وذلك بعد التعرف على أهم احتياجاتهم في هذه المرحلة الحرجة التي يمرون بها، وبناء عليه، جاء التركيز على الغذاء ومستلزمات الإيواء في الوقت الراهن.
وجاء ذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ودعم من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وأكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، تجسّد أواصر الأخوة والتضامن مع الشعب
وجاء ذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ودعم من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، تجسّد أواصر الأخوة والتضامن مع الشعب الإيراني.
مشيراً إلى أن العمليات الإنسانية في إيران تأتي امتداداً لنهج المملكة وقيادتها الرشيدة في الوقوف إلى جانب المتأثرين من الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية في كل مكان وأي زمان.
وتُعَدُ المبادرة السعودية الإماراتية المشتركة نقلة نوعية في جهود الجانبين في المجال الإنساني، ومن شأنها أن تُحدِث فرقاً في جهود الإغاثة الجارية حاليا لتحسين الظروف التي يمر بها المتأثرون في المناطق الإيرانية المتضررة.
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