انت الان تتابع السنغال تُعطي الضوء الأخضر لإلغاء منصب رئيس الوزراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن عبد الله رئيس الوزراء السنغالي

وافقت حكومة السنغال على إلغاء منصب رئيس الوزراء؛ وذلك في أول مبادرة للرئيس السنغالي "ماكي سال" خلال ولايته الثانية. وذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الخميس، أن هذا الإعلان جاء "مفاجئا" لأنه لم يكن ضمن الوعود الانتخابية التي قطعها سال خلال حملته، والمقرر إرسال هذا القانون سريعا إلى البرلمان للمصادقة عليه، حيث يتمتع الحزب الرئاسي بالأغلبية. وقال رئيس الوزراء محمد بن عبدالله ديون-عندما أعلن الرئيس "سال" عن خطته لإلغاء منصب رئيس الوزراء- إن الهدف من ذلك خفض الاختناقات الإدارية، وتقريب الإدارة من المواطنين.

وكان قد أعيد انتخاب سال بشكل مريح في فبراير الماضي، وأعلن عن مبادرته هذه بداية الشهر الجاري، مطالبا من رئيس الوزراء ديون إلغاء وظيفته.يذكر أن "سال" الذي يحكم البلاد منذ عام 2012، حصد 58% من الأصوات الشعبية في الانتخابات الأخيرة.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس السنغالي