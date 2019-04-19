السنغال تُعطي الضوء الأخضر لإلغاء منصب رئيس الوزراء

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محمد بن عبد الله رئيس الوزراء السنغالي
وافقت حكومة السنغال على إلغاء منصب رئيس الوزراء؛ وذلك في أول مبادرة للرئيس السنغالي "ماكي سال" خلال ولايته الثانية. وذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الخميس، أن هذا الإعلان جاء "مفاجئا" لأنه لم يكن ضمن الوعود الانتخابية التي قطعها سال خلال حملته، والمقرر إرسال هذا القانون سريعا إلى البرلمان للمصادقة عليه، حيث يتمتع الحزب الرئاسي بالأغلبية. وقال رئيس الوزراء محمد بن عبدالله ديون-عندما أعلن الرئيس "سال" عن خطته لإلغاء منصب رئيس الوزراء- إن الهدف من ذلك خفض الاختناقات الإدارية، وتقريب الإدارة من المواطنين.
وكان قد أعيد انتخاب سال بشكل مريح في فبراير الماضي، وأعلن عن مبادرته هذه بداية الشهر الجاري، مطالبا من رئيس الوزراء ديون إلغاء وظيفته.يذكر أن "سال" الذي يحكم البلاد منذ عام 2012، حصد 58% من الأصوات الشعبية في الانتخابات الأخيرة.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس السنغالي
وكان قد أعيد انتخاب سال بشكل مريح في فبراير الماضي، وأعلن عن مبادرته هذه بداية الشهر الجاري، مطالبا من رئيس الوزراء ديون إلغاء وظيفته.
يذكر أن "سال" الذي يحكم البلاد منذ عام 2012، حصد 58% من الأصوات الشعبية في الانتخابات الأخيرة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس السنغالي "ماكي سال" بمقر القصر الجمهوري بالعاصمة السنغالية داكار، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى جمهورية السنغال.
وعبر السيسي عن اعتزاز مصر بدورها في دعم جهود التنمية في السنغال عبر تقديم برامج الدعم الفني وبناء القدرات لإعداد الكوادر السنغالية.
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