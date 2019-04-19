فيديو: السودان.. ثورة بالأغاني

دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب

لعبت النساء والموسيقى دورا محوريا في الإطاحة بنظام الرئيس السوداني عمر البشير الذي قضى نحو 30 عاما على سدة الحكم في السودان. مئات الآلاف من المتظاهرين خرجوا بشكل سلمي إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير، وسلاحهم الأغاني وأشكال أخرى من الفنون. فما هي الأغاني التي رددها المحتجون؟

ثورة على الطريقة السودانية.. أغان وزغاريد وفنون من شتى الأنواع. هكذا تمكن المتظاهرون في الخرطوم وفي مدن أخرى من البلاد من الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما.

لعبت النساء دورا محوريا في هذه المظاهرات التي سادتها الفرحة والسلم. الفن كان السلاح الأمثل للمحتجين، إذ عبروا عن مطالبهم بالأغاني والرقص وبالعزف على آلات موسيقية عدة، إلى درجة أن بعض الأغاني التي رافقت الثورة السودانية أصبحت مشهورة في العالم.

في هذا الفيديو، نستعرض أهم الأغاني التي تم ترديدها خلال المظاهرات وكيف كانت الموسيقى همزة وصل بين جميع المحتجين وأداة سياسية ناجعة.

فرانس24