فيديو: السودان.. ثورة بالأغاني

ثورة على الطريقة السودانية.. أغان وزغاريد وفنون من شتى الأنواع. هكذا تمكن المتظاهرون في الخرطوم وفي مدن أخرى من البلاد من الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما.
لعبت النساء دورا محوريا في هذه المظاهرات التي سادتها الفرحة والسلم. الفن كان السلاح الأمثل للمحتجين، إذ عبروا عن مطالبهم بالأغاني والرقص وبالعزف على آلات موسيقية عدة، إلى درجة أن بعض الأغاني التي رافقت الثورة السودانية أصبحت مشهورة في العالم.
في هذا الفيديو، نستعرض أهم الأغاني التي تم ترديدها خلال المظاهرات وكيف كانت الموسيقى همزة وصل بين جميع المحتجين وأداة سياسية ناجعة.
فرانس24
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